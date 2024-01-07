سعر Dogei (DOGEI)
سعر Dogei (DOGEI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 406.40K. يتم تحديث سعر DOGEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.23K
- تغيير سعر Dogei خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Dogei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogei مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.87%
|30 يوم
|$ 0
|-52.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-0.87%
-23.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogei, launched on 7/1/2024, is a community-driven project designed as a safe haven for investors. Born from the idea of protecting against scams, it offers a place to invest securely and be part of something bigger. Dogei's story symbolizes resilience, showing that anyone can bounce back from hard times. His slogan, "Be Smart, Buy Red," reflects both his vibrant red color and his ethos. A hand-drawn cousin of Doge from China, Dogei appears in various versions, reflecting his emotions. His iconic OG Ethereum contract (0xe67) is proudly displayed on his legendary hat, and those who join become part of Dogei Club.
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