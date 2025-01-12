سعر DogeCube (DOGECUBE)
سعر DogeCube (DOGECUBE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGECUBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeCube الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.49K
- تغيير سعر DogeCube خلال اليوم هو +1.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DogeCube مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeCube مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeCube مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeCube مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.52%
|30 يوم
|$ 0
|-29.11%
|60 يوم
|$ 0
|+17.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeCube: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.59%
+1.52%
-11.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DogeCube is the first memecoin on the Radix Network / DLT -> (XRD). While currently doing creative "memebrawls" and airdrops to attract new members and help people find their way to Radix, it will feature NFTs and utility further down the road. It currently has around 2k active members and is growing steadily - and has already been mentioned multiple times by Radix itself.
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