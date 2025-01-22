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سعر DogeAi (DOGEAI) المباشر لليوم هو USD 0.00007887 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOGEAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DogeAi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25K - تغيير سعر DogeAi خلال اليوم هو +21.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DogeAi (DOGEAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DogeAi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeAi مقابل USD هو $ -0.0000000549 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeAi مقابل USD هو $ +0.0000019339 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeAi مقابل USD هو $ -0.00004771776030926588 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +21.72% 30 يوم $ -0.0000000549 -0.06% 60 يوم $ +0.0000019339 +2.45% 90 يوم $ -0.00004771776030926588 -37.69%

تحليل سعر DogeAi (DOGEAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeAi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00006454$ 0.00006454 $ 0.00006454 24 ساعة مرتفع $ 0.00008219$ 0.00008219 $ 0.00008219 عالية طوال الوقت $ 0.00034868$ 0.00034868 $ 0.00034868 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) +21.72% تغير السعر (7 أيام) +17.11%

معلومات سوق DogeAi (DOGEAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: