سعر DoctorX (DRX)
سعر DoctorX (DRX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.67M. يتم تحديث سعر DRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DoctorX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 872.61K
- تغيير سعر DoctorX خلال اليوم هو +0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 203.12B
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خلال اليوم، كان سعر DoctorX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DoctorX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DoctorX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DoctorX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DoctorX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+0.20%
-22.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DoctorX is a meme-powered digital ecosystem built on the MultiversX blockchain, designed to combine humor, gamification, and utility. The $DRX token fuels the platform, enabling activities such as meme betting, decentralized gaming, and rewards within partner platforms. Its purpose is to provide users with a seamless and engaging way to earn, interact, and transact in a dynamic Web3 environment. Bringing more people on to the blockchain and growing organically.
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