ما هو DoctorX ( DRX )

DoctorX is a meme-powered digital ecosystem built on the MultiversX blockchain, designed to combine humor, gamification, and utility. The $DRX token fuels the platform, enabling activities such as meme betting, decentralized gaming, and rewards within partner platforms. Its purpose is to provide users with a seamless and engaging way to earn, interact, and transact in a dynamic Web3 environment. Bringing more people on to the blockchain and growing organically.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DoctorX (DRX) الموقع الرسمي