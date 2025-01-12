سعر DJCAT (DJCAT)
سعر DJCAT (DJCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.51K. يتم تحديث سعر DJCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DJCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.89K
- تغيير سعر DJCAT خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر DJCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DJCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DJCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DJCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-45.63%
|60 يوم
|$ 0
|-71.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DJCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+0.57%
-19.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DJCAT is a community ran token that takes on the meme of a cat as a DJ. The party goes on
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