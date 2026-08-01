سعر DisclaimerCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع DisclaimerCoin (DONT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DONT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DONT.

يحتل DisclaimerCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 249,638، مع عرض متداول قدره 149.11B DONT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DONT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DONT بمقدار +0.68% خلال الساعة الماضية و-5.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DisclaimerCoin (DONT)

القيمة السوقية $ 249.64K$ 249.64K $ 249.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 667.40K$ 667.40K $ 667.40K إمداد دورة التداول 149.11B 149.11B 149.11B إجمالي العرض 398,634,549,460.5086 398,634,549,460.5086 398,634,549,460.5086

القيمة السوقية الحالية لـ DisclaimerCoin هي $ 249.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DONT يبلغ 149.11B، مع إجمالي عرض 398634549460.5086. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 667.40K.