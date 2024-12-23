سعر DeltaPrime (PRIME)
سعر DeltaPrime (PRIME) المباشر لليوم هو USD 1.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.84M. يتم تحديث سعر PRIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeltaPrime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.43K
- تغيير سعر DeltaPrime خلال اليوم هو -1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.33M
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خلال اليوم، كان سعر DeltaPrime مقابل USD هو $ -0.021470885965998 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeltaPrime مقابل USD هو $ -0.1775894400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeltaPrime مقابل USD هو $ +0.0657752480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeltaPrime مقابل USD هو $ -0.0067286438762962 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.021470885965998
|-1.88%
|30 يوم
|$ -0.1775894400
|-15.85%
|60 يوم
|$ +0.0657752480
|+5.87%
|90 يوم
|$ -0.0067286438762962
|-0.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeltaPrime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.88%
-19.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.
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