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سعر deFusion (DEF) المباشر لليوم هو USD 0.00136294 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 127.81K . يتم تحديث سعر DEF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق deFusion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر deFusion خلال اليوم هو -8.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.77M

أداء سعر deFusion (DEF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر deFusion مقابل USD هو $ -0.000125927215757035 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر deFusion مقابل USD هو $ -0.0007223338 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر deFusion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر deFusion مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000125927215757035 -8.45% 30 يوم $ -0.0007223338 -52.99% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر deFusion (DEF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر deFusion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00134644$ 0.00134644 $ 0.00134644 24 ساعة مرتفع $ 0.00154008$ 0.00154008 $ 0.00154008 عالية طوال الوقت $ 0.00409746$ 0.00409746 $ 0.00409746 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -8.45% تغير السعر (7 أيام) -37.37%

معلومات سوق deFusion (DEF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: