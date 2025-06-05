سعر deFusion (DEF)
سعر deFusion (DEF) المباشر لليوم هو USD 0.00136294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 127.81K. يتم تحديث سعر DEF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق deFusion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر deFusion خلال اليوم هو -8.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 93.77M
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خلال اليوم، كان سعر deFusion مقابل USD هو $ -0.000125927215757035 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر deFusion مقابل USD هو $ -0.0007223338 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر deFusion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر deFusion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000125927215757035
|-8.45%
|30 يوم
|$ -0.0007223338
|-52.99%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر deFusion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-8.45%
-37.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.
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