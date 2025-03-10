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سعر DEER TOKEN (DEER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.59K . يتم تحديث سعر DEER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DEER TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.42K - تغيير سعر DEER TOKEN خلال اليوم هو -41.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 501.75M

أداء سعر DEER TOKEN (DEER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DEER TOKEN مقابل USD هو $ -0.000178539443891724 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DEER TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DEER TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DEER TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000178539443891724 -41.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DEER TOKEN (DEER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DEER TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -41.22% تغير السعر (7 أيام) -41.69%

معلومات سوق DEER TOKEN (DEER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: