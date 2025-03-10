سعر DEER TOKEN (DEER)
سعر DEER TOKEN (DEER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.59K. يتم تحديث سعر DEER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEER TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.42K
- تغيير سعر DEER TOKEN خلال اليوم هو -41.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 501.75M
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خلال اليوم، كان سعر DEER TOKEN مقابل USD هو $ -0.000178539443891724 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEER TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEER TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEER TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000178539443891724
|-41.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEER TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-41.22%
-41.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future.
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