توكنوميكس DEER TOKEN (DEER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DEER TOKEN (DEER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DEER TOKEN (DEER) Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future. الموقع الرسمي: https://www.deertoken.de/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/DeerToken/Documentation/blob/main/whitepaper.pdf اشتر DEER الآن!

توكنوميكس DEER TOKEN (DEER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DEER TOKEN (DEER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.89K $ 44.89K $ 44.89K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 551.58M $ 551.58M $ 551.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 81.39K $ 81.39K $ 81.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00258071 $ 0.00258071 $ 0.00258071 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00007778 $ 0.00007778 $ 0.00007778 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DEER TOKEN (DEER)

توكنوميكس DEER TOKEN (DEER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DEER TOKEN (DEER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEER، استكشف السعر المباشر لتوكن DEER!

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