سعر Dealer اليوم

السعر المباشر لمشروع Dealer (DEALER) اليوم هو $ 0.00326595، مع تغير بنسبة 2.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEALER الحالي إلى USD هو $ 0.00326595 لكل DEALER.

يحتل Dealer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,162,327، مع عرض متداول قدره 968.22M DEALER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEALER بين $ 0.00262314 (أدنى) و$ 0.00395182 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00430637، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEALER بمقدار +1.74% خلال الساعة الماضية و+38.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 677.52K.

معلومات سوق Dealer (DEALER)

القيمة السوقية $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M الحجم (24 ساعة) $ 677.52K$ 677.52K $ 677.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M إمداد دورة التداول 968.22M 968.22M 968.22M إجمالي العرض 968,223,276.108802 968,223,276.108802 968,223,276.108802

القيمة السوقية الحالية لـ Dealer هي $ 3.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 677.52K. العرض المتداول لـ DEALER يبلغ 968.22M، مع إجمالي عرض 968223276.108802. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.16M.