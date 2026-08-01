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سعر Dealer المباشر اليوم هو 0.00326595 USD. القيمة السوقية لـ DEALER هي 3,162,327 USD. تابع تحديثات أسعار DEALER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Dealer المباشر اليوم هو 0.00326595 USD. القيمة السوقية لـ DEALER هي 3,162,327 USD. تابع تحديثات أسعار DEALER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DEALER

معلومات سعر DEALER

ما هو DEALER

الموقع الرسمي لـ DEALER

اقتصاد توكن DEALER

توقعات سعر DEALER

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شعار Dealer

سعر Dealer (DEALER)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DEALER إلى USD:

$0.00335502
$0.00335502$0.00335502
-0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Dealer (DEALER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:48:51 (UTC+8)

سعر Dealer اليوم

السعر المباشر لمشروع Dealer (DEALER) اليوم هو $ 0.00326595، مع تغير بنسبة 2.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEALER الحالي إلى USD هو $ 0.00326595 لكل DEALER.

يحتل Dealer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,162,327، مع عرض متداول قدره 968.22M DEALER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEALER بين $ 0.00262314 (أدنى) و$ 0.00395182 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00430637، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEALER بمقدار +1.74% خلال الساعة الماضية و+38.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 677.52K.

معلومات سوق Dealer (DEALER)

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 677.52K
$ 677.52K$ 677.52K

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

968.22M
968.22M 968.22M

968,223,276.108802
968,223,276.108802 968,223,276.108802

القيمة السوقية الحالية لـ Dealer هي $ 3.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 677.52K. العرض المتداول لـ DEALER يبلغ 968.22M، مع إجمالي عرض 968223276.108802. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.16M.

سجل سعر Dealer بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00262314
$ 0.00262314$ 0.00262314
24 ساعة منخفض
$ 0.00395182
$ 0.00395182$ 0.00395182
24 ساعة مرتفع

$ 0.00262314
$ 0.00262314$ 0.00262314

$ 0.00395182
$ 0.00395182$ 0.00395182

$ 0.00430637
$ 0.00430637$ 0.00430637

$ 0
$ 0$ 0

+1.74%

+2.88%

+38.40%

+38.40%

سجل سعر Dealer (DEALER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dealer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dealer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dealer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dealer مقابل USD هو $ -0.000043355833800656 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.88%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ -0.000043355833800656-0.01%

توقعات أسعار Dealer

Dealer (DEALER) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DEALER في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDealer (DEALER) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Dealer نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Dealer الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DEALER للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Dealer.

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المصدر Dealer (DEALER)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Dealer

كم تبلغ قيمة Dealer الآن؟

تتداول Dealer حاليًا عند $0.00326595، مع تحرك في السعر بنسبة 2.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر DEALER اليوم؟

أظهر DEALER تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

ما مدى شعبية Dealer اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون DEALER بنشاط.

ما الذي يجعل Dealer مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ومُبنى على شبكة --، يقدم DEALER وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من DEALER في السوق؟

يوجد اليوم 968223276.108802 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ Dealer على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $0.00430637، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Dealer

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:48:51 (UTC+8)

تحديثات Dealer (DEALER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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