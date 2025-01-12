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سعر Davinci Jeremie (DVINCI) المباشر لليوم هو USD 0.00004645 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.46K . يتم تحديث سعر DVINCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Davinci Jeremie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 385.45 - تغيير سعر Davinci Jeremie خلال اليوم هو -1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر Davinci Jeremie (DVINCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Davinci Jeremie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Davinci Jeremie مقابل USD هو $ -0.0000224196 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Davinci Jeremie مقابل USD هو $ -0.0000247630 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Davinci Jeremie مقابل USD هو $ -0.00009407348664322415 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.66% 30 يوم $ -0.0000224196 -48.26% 60 يوم $ -0.0000247630 -53.31% 90 يوم $ -0.00009407348664322415 -66.94%

تحليل سعر Davinci Jeremie (DVINCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Davinci Jeremie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004624$ 0.00004624 $ 0.00004624 24 ساعة مرتفع $ 0.00004879$ 0.00004879 $ 0.00004879 عالية طوال الوقت $ 0.00224418$ 0.00224418 $ 0.00224418 تغير السعر (1 ساعة) -1.51% تغير السعر (1يوم) -1.66% تغير السعر (7 أيام) -19.00%

معلومات سوق Davinci Jeremie (DVINCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: