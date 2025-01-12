سعر Davinci Jeremie (DVINCI)
سعر Davinci Jeremie (DVINCI) المباشر لليوم هو USD 0.00004645. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.46K. يتم تحديث سعر DVINCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Davinci Jeremie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 385.45
- تغيير سعر Davinci Jeremie خلال اليوم هو -1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر Davinci Jeremie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Davinci Jeremie مقابل USD هو $ -0.0000224196 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Davinci Jeremie مقابل USD هو $ -0.0000247630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Davinci Jeremie مقابل USD هو $ -0.00009407348664322415 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.66%
|30 يوم
|$ -0.0000224196
|-48.26%
|60 يوم
|$ -0.0000247630
|-53.31%
|90 يوم
|$ -0.00009407348664322415
|-66.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Davinci Jeremie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.51%
-1.66%
-19.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Official Davinci Jeremie Coin! We airdropped him $DVINCI and hes now a top holder, run it up so he can see millions in his wallet! CTO
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