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سعر Dark MAGA (DMAGA) المباشر لليوم هو USD 0.00326779 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.27M . يتم تحديث سعر DMAGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dark MAGA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 183.45K - تغيير سعر Dark MAGA خلال اليوم هو -8.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Dark MAGA (DMAGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dark MAGA مقابل USD هو $ -0.000315332585612331 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark MAGA مقابل USD هو $ -0.0007368699 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark MAGA مقابل USD هو $ -0.0009495501 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark MAGA مقابل USD هو $ +0.000649434464817318 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000315332585612331 -8.80% 30 يوم $ -0.0007368699 -22.54% 60 يوم $ -0.0009495501 -29.05% 90 يوم $ +0.000649434464817318 +24.80%

تحليل سعر Dark MAGA (DMAGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark MAGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00319232$ 0.00319232 $ 0.00319232 24 ساعة مرتفع $ 0.00367496$ 0.00367496 $ 0.00367496 عالية طوال الوقت $ 0.085078$ 0.085078 $ 0.085078 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -8.80% تغير السعر (7 أيام) -26.78%

معلومات سوق Dark MAGA (DMAGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: