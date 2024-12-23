سعر Dark MAGA (DMAGA)
سعر Dark MAGA (DMAGA) المباشر لليوم هو USD 0.00326779. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.27M. يتم تحديث سعر DMAGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dark MAGA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 183.45K
- تغيير سعر Dark MAGA خلال اليوم هو -8.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Dark MAGA مقابل USD هو $ -0.000315332585612331 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dark MAGA مقابل USD هو $ -0.0007368699 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dark MAGA مقابل USD هو $ -0.0009495501 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dark MAGA مقابل USD هو $ +0.000649434464817318 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000315332585612331
|-8.80%
|30 يوم
|$ -0.0007368699
|-22.54%
|60 يوم
|$ -0.0009495501
|-29.05%
|90 يوم
|$ +0.000649434464817318
|+24.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dark MAGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-8.80%
-26.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
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