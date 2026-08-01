سعر DANK DOGE اليوم

السعر المباشر لمشروع DANK DOGE (DANKDOGE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DANKDOGE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DANKDOGE.

يحتل DANK DOGE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,438، مع عرض متداول قدره 412.69T DANKDOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DANKDOGE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DANKDOGE بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-3.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DANK DOGE (DANKDOGE)

القيمة السوقية $ 39.44K$ 39.44K $ 39.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.44K$ 39.44K $ 39.44K إمداد دورة التداول 412.69T 412.69T 412.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DANK DOGE هي $ 39.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DANKDOGE يبلغ 412.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.44K.