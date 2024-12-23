احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CDOGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CDOGE.

سعر Cyberdoge (CDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00355819 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.56M . يتم تحديث سعر CDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cyberdoge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.59K - تغيير سعر Cyberdoge خلال اليوم هو -12.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Cyberdoge (CDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cyberdoge مقابل USD هو $ -0.000495328553352791 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyberdoge مقابل USD هو $ -0.0012958903 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyberdoge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyberdoge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000495328553352791 -12.21% 30 يوم $ -0.0012958903 -36.41% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cyberdoge (CDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyberdoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00349851$ 0.00349851 $ 0.00349851 24 ساعة مرتفع $ 0.00415708$ 0.00415708 $ 0.00415708 عالية طوال الوقت $ 0.0098383$ 0.0098383 $ 0.0098383 تغير السعر (1 ساعة) -1.41% تغير السعر (1يوم) -12.21% تغير السعر (7 أيام) -41.63%

معلومات سوق Cyberdoge (CDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: