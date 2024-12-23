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سعر CrowdSwap (CROWD) المباشر لليوم هو USD 0.0052887 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M . يتم تحديث سعر CROWD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CrowdSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40K - تغيير سعر CrowdSwap خلال اليوم هو -1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 330.40M

أداء سعر CrowdSwap (CROWD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CrowdSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CrowdSwap مقابل USD هو $ +0.0015161290 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CrowdSwap مقابل USD هو $ +0.0045046893 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CrowdSwap مقابل USD هو $ +0.000733599368783446 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.81% 30 يوم $ +0.0015161290 +28.67% 60 يوم $ +0.0045046893 +85.18% 90 يوم $ +0.000733599368783446 +16.11%

تحليل سعر CrowdSwap (CROWD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CrowdSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00528706$ 0.00528706 $ 0.00528706 24 ساعة مرتفع $ 0.00543492$ 0.00543492 $ 0.00543492 عالية طوال الوقت $ 0.302311$ 0.302311 $ 0.302311 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -1.81% تغير السعر (7 أيام) -22.83%

معلومات سوق CrowdSwap (CROWD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: