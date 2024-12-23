سعر CrowdSwap (CROWD)
سعر CrowdSwap (CROWD) المباشر لليوم هو USD 0.0052887. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M. يتم تحديث سعر CROWD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CrowdSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40K
- تغيير سعر CrowdSwap خلال اليوم هو -1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 330.40M
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خلال اليوم، كان سعر CrowdSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CrowdSwap مقابل USD هو $ +0.0015161290 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CrowdSwap مقابل USD هو $ +0.0045046893 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CrowdSwap مقابل USD هو $ +0.000733599368783446 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.81%
|30 يوم
|$ +0.0015161290
|+28.67%
|60 يوم
|$ +0.0045046893
|+85.18%
|90 يوم
|$ +0.000733599368783446
|+16.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CrowdSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-1.81%
-22.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.
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