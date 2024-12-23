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سعر Crash On Base (CRASH) المباشر لليوم هو USD 0.00372853 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.57M . يتم تحديث سعر CRASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crash On Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.00K - تغيير سعر Crash On Base خلال اليوم هو -7.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 956.31M

أداء سعر Crash On Base (CRASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crash On Base مقابل USD هو $ -0.000315615059664661 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crash On Base مقابل USD هو $ -0.0018200602 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crash On Base مقابل USD هو $ -0.0015000808 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crash On Base مقابل USD هو $ -0.0000040685280081586 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000315615059664661 -7.80% 30 يوم $ -0.0018200602 -48.81% 60 يوم $ -0.0015000808 -40.23% 90 يوم $ -0.0000040685280081586 -0.10%

تحليل سعر Crash On Base (CRASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crash On Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00363342$ 0.00363342 $ 0.00363342 24 ساعة مرتفع $ 0.00404415$ 0.00404415 $ 0.00404415 عالية طوال الوقت $ 0.03898669$ 0.03898669 $ 0.03898669 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -7.80% تغير السعر (7 أيام) -24.33%

معلومات سوق Crash On Base (CRASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: