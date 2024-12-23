سعر Crash On Base (CRASH)
سعر Crash On Base (CRASH) المباشر لليوم هو USD 0.00372853. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.57M. يتم تحديث سعر CRASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crash On Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.00K
- تغيير سعر Crash On Base خلال اليوم هو -7.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 956.31M
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خلال اليوم، كان سعر Crash On Base مقابل USD هو $ -0.000315615059664661 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crash On Base مقابل USD هو $ -0.0018200602 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crash On Base مقابل USD هو $ -0.0015000808 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crash On Base مقابل USD هو $ -0.0000040685280081586 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000315615059664661
|-7.80%
|30 يوم
|$ -0.0018200602
|-48.81%
|60 يوم
|$ -0.0015000808
|-40.23%
|90 يوم
|$ -0.0000040685280081586
|-0.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crash On Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
-7.80%
-24.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.
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