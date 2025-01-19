سعر cr0w by Virtuals (CROW)
سعر cr0w by Virtuals (CROW) المباشر لليوم هو USD 0.01297913. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.57M. يتم تحديث سعر CROW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cr0w by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M
- تغيير سعر cr0w by Virtuals خلال اليوم هو -16.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 967.47M
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خلال اليوم، كان سعر cr0w by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00249094986922102 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cr0w by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cr0w by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cr0w by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00249094986922102
|-16.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cr0w by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.13%
-16.10%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.
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