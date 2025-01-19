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سعر cr0w by Virtuals (CROW) المباشر لليوم هو USD 0.01297913 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.57M . يتم تحديث سعر CROW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cr0w by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M - تغيير سعر cr0w by Virtuals خلال اليوم هو -16.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 967.47M

أداء سعر cr0w by Virtuals (CROW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cr0w by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00249094986922102 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cr0w by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cr0w by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cr0w by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00249094986922102 -16.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cr0w by Virtuals (CROW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cr0w by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01257923$ 0.01257923 $ 0.01257923 24 ساعة مرتفع $ 0.01761268$ 0.01761268 $ 0.01761268 عالية طوال الوقت $ 0.02626172$ 0.02626172 $ 0.02626172 تغير السعر (1 ساعة) -6.13% تغير السعر (1يوم) -16.10% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق cr0w by Virtuals (CROW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: