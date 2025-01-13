سعر CoShi Inu (COSHI)
سعر CoShi Inu (COSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoShi Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.99
- تغيير سعر CoShi Inu خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CoShi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoShi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoShi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoShi Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-19.14%
|60 يوم
|$ 0
|+0.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoShi Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.57%
-9.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoShi Inu is an Ethereum based MEME token. Inspired by Shiba Inu & Doge.
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