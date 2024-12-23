سعر CorgiAI (CORGIAI)
سعر CorgiAI (CORGIAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 278.78M. يتم تحديث سعر CORGIAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CorgiAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.76K
- تغيير سعر CorgiAI خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 343.53B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CORGIAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CORGIAI.
خلال اليوم، كان سعر CorgiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CorgiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CorgiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CorgiAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.18%
|30 يوم
|$ 0
|-44.93%
|60 يوم
|$ 0
|+11.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CorgiAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.43%
-1.18%
-19.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CORGIAI إلى AUD
A$--
|1 CORGIAI إلى GBP
￡--
|1 CORGIAI إلى EUR
€--
|1 CORGIAI إلى USD
$--
|1 CORGIAI إلى MYR
RM--
|1 CORGIAI إلى TRY
₺--
|1 CORGIAI إلى JPY
¥--
|1 CORGIAI إلى RUB
₽--
|1 CORGIAI إلى INR
₹--
|1 CORGIAI إلى IDR
Rp--
|1 CORGIAI إلى PHP
₱--
|1 CORGIAI إلى EGP
￡E.--
|1 CORGIAI إلى BRL
R$--
|1 CORGIAI إلى CAD
C$--
|1 CORGIAI إلى BDT
৳--
|1 CORGIAI إلى NGN
₦--
|1 CORGIAI إلى UAH
₴--
|1 CORGIAI إلى VES
Bs--
|1 CORGIAI إلى PKR
Rs--
|1 CORGIAI إلى KZT
₸--
|1 CORGIAI إلى THB
฿--
|1 CORGIAI إلى TWD
NT$--
|1 CORGIAI إلى CHF
Fr--
|1 CORGIAI إلى HKD
HK$--
|1 CORGIAI إلى MAD
.د.م--