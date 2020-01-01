توكنوميكس CorgiAI (CORGIAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CorgiAI (CORGIAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CorgiAI (CORGIAI) What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. الموقع الرسمي: https://corgiai.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf اشتر CORGIAI الآن!

توكنوميكس CorgiAI (CORGIAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CorgiAI (CORGIAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.73M $ 45.73M $ 45.73M إجمالي العرض: $ 372.50B $ 372.50B $ 372.50B العرض المتداول: $ 343.53B $ 343.53B $ 343.53B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 49.59M $ 49.59M $ 49.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0042301 $ 0.0042301 $ 0.0042301 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00013314 $ 0.00013314 $ 0.00013314 معرفة المزيد عن سعر CorgiAI (CORGIAI)

توكنوميكس CorgiAI (CORGIAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CorgiAI (CORGIAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CORGIAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CORGIAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CORGIAI، استكشف السعر المباشر لتوكن CORGIAI!

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