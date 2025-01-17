سعر COQ AI (COQAI)
سعر COQ AI (COQAI) المباشر لليوم هو USD 0.00684754. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.70M. يتم تحديث سعر COQAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COQ AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 756.98K
- تغيير سعر COQ AI خلال اليوم هو -30.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M
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خلال اليوم، كان سعر COQ AI مقابل USD هو $ -0.002951664394851102 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COQ AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COQ AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COQ AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002951664394851102
|-30.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر COQ AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.77%
-30.12%
+8.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.
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