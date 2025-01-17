احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COQAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COQAI.

سعر COQ AI (COQAI) المباشر لليوم هو USD 0.00684754 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.70M . يتم تحديث سعر COQAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق COQ AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 756.98K - تغيير سعر COQ AI خلال اليوم هو -30.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M

أداء سعر COQ AI (COQAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر COQ AI مقابل USD هو $ -0.002951664394851102 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر COQ AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر COQ AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر COQ AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002951664394851102 -30.12% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر COQ AI (COQAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر COQ AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0054558$ 0.0054558 $ 0.0054558 24 ساعة مرتفع $ 0.01006612$ 0.01006612 $ 0.01006612 عالية طوال الوقت $ 0.01613858$ 0.01613858 $ 0.01613858 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) -30.12% تغير السعر (7 أيام) +8.77%

معلومات سوق COQ AI (COQAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: