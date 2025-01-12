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سعر Cope Coin (COPE) المباشر لليوم هو USD 0.0000024 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cope Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.32 - تغيير سعر Cope Coin خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cope Coin (COPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cope Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cope Coin مقابل USD هو $ -0.0000007412 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cope Coin مقابل USD هو $ -0.0000008945 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cope Coin مقابل USD هو $ +0.000000201043922407516 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.21% 30 يوم $ -0.0000007412 -30.88% 60 يوم $ -0.0000008945 -37.27% 90 يوم $ +0.000000201043922407516 +9.14%

تحليل سعر Cope Coin (COPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cope Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000238$ 0.00000238 $ 0.00000238 24 ساعة مرتفع $ 0.00000242$ 0.00000242 $ 0.00000242 عالية طوال الوقت $ 0.00004474$ 0.00004474 $ 0.00004474 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -15.90%

معلومات سوق Cope Coin (COPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: