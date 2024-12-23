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سعر Contango (TANGO) المباشر لليوم هو USD 0.063476 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.71M . يتم تحديث سعر TANGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Contango الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.77K - تغيير سعر Contango خلال اليوم هو -3.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 105.93M

أداء سعر Contango (TANGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Contango مقابل USD هو $ -0.0024343530115852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Contango مقابل USD هو $ +0.0192880458 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Contango مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Contango مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0024343530115852 -3.69% 30 يوم $ +0.0192880458 +30.39% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Contango (TANGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Contango: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.062976$ 0.062976 $ 0.062976 24 ساعة مرتفع $ 0.067263$ 0.067263 $ 0.067263 عالية طوال الوقت $ 0.118219$ 0.118219 $ 0.118219 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -3.69% تغير السعر (7 أيام) -21.25%

معلومات سوق Contango (TANGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: