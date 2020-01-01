توكنوميكس Contango (TANGO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Contango (TANGO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Contango (TANGO) What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. الموقع الرسمي: https://contango.xyz/ اشتر TANGO الآن!

توكنوميكس Contango (TANGO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Contango (TANGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 237.98M $ 237.98M $ 237.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.67M $ 19.67M $ 19.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.118219 $ 0.118219 $ 0.118219 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01243402 $ 0.01243402 $ 0.01243402 السعر الحالي: $ 0.01966833 $ 0.01966833 $ 0.01966833 معرفة المزيد عن سعر Contango (TANGO)

توكنوميكس Contango (TANGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Contango (TANGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TANGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TANGO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TANGO، استكشف السعر المباشر لتوكن TANGO!

توقعات سعر TANGO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TANGO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TANGO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر TANGO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!