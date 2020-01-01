السلع المرمزة هي رموز رقمية تمثل الملكية المباشرة أو التعرض للموارد المادية مثل الذهب أو الفضة أو المنتجات الزراعية. وهي تجمع بين القيمة الجوهرية وخصائص التحوط من التضخم للسلع التقليدية والسيولة والشفافية التي تتسم بها شبكات البلوك تشين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتيح هذه الفئة للمستثمرين تنويع محافظهم الرقمية بسلاسة مع الأصول المادية.

تلغي تقنية البلوك تشين الحاجة إلى وسطاء مكلفين، وتقلل إلى حد كبير من حاجز الدخول من خلال الملكية الجزئية، وتوفر دفتر أستاذ شفاف وغير قابل للتغيير لتدقيق احتياطيات السلع.

في كثير من الحالات، نعم. تسمح مشاريع السلع الرمزية عالية الجودة لحاملي التوكنات باسترداد أصولهم الرقمية مقابل السلعة المادية الأساسية، شريطة أن تستوفي متطلبات التدقيق واللوجستيات المحددة التي وضعتها الجهة المُصدرة.

على عكس صناديق المؤشرات المتداولة للسلع التقليدية التي تقتصر على ساعات التداول في البورصة، فإن السلع الرمزية توفر سيولة عالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسوية فورية، وهي قابلة للبرمجة بالكامل داخل النظام المالي اللامركزي.

السلع المُرمَّزة هي أصول رقمية على سلسلة بلوك تشين تمثل ملكية مباشرة أو تعرضًا سعريًا لموارد مادية حقيقية مثل الذهب أو الفضة أو النفط أو المنتجات الزراعية.

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