السلع المرمزة هي رموز رقمية تمثل الملكية المباشرة أو التعرض للموارد المادية مثل الذهب أو الفضة أو المنتجات الزراعية. وهي تجمع بين القيمة الجوهرية وخصائص التحوط من التضخم للسلع التقليدية والسيولة والشفافية التي تتسم بها شبكات البلوك تشين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتيح هذه الفئة للمستثمرين تنويع محافظهم الرقمية بسلاسة مع الأصول المادية.
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