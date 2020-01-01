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أعلى الرموز الرمزية للسلع الرمزية من حيث القيمة السوقية

السلع المرمزة هي رموز رقمية تمثل الملكية المباشرة أو التعرض للموارد المادية مثل الذهب أو الفضة أو المنتجات الزراعية. وهي تجمع بين القيمة الجوهرية وخصائص التحوط من التضخم للسلع التقليدية والسيولة والشفافية التي تتسم بها شبكات البلوك تشين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتيح هذه الفئة للمستثمرين تنويع محافظهم الرقمية بسلاسة مع الأصول المادية.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,388.83
+0.06%
+0.86%
+1.04%
$ 2.70B
$ 130.13
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,403.79
+0.08%
+0.79%
+0.97%
$ 2.02B
$ 648.04
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 141.75
0.00%
+0.01%
+0.70%
$ 338.23M
$ 45.09K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,392.52
-0.09%
+0.01%
+0.95%
$ 120.09M
$ 12.76M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+0.27%
$ 85.08M
$ 3.69
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,398.51
-0.08%
+0.01%
+0.81%
$ 71.83M
$ 386.31K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,422.08
0.00%
+0.01%
+0.98%
$ 13.61M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,349.59
-0.18%
-0.00%
+0.05%
$ 10.49M
$ 13.97K
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 142.04
+0.03%
+0.01%
+0.17%
$ 6.26M
$ 16.39K
10
Dominion Silver
Dominion Silver
SILV
$ 65.71
+0.11%
+0.01%
+1.58%
$ 6.09M
$ 1.22M
11
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05966
+0.02%
-0.30%
-0.22%
$ 4.88M
$ 1.23M
12
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.82
+0.03%
+0.01%
+1.31%
$ 4.81M
$ 3.86K
13
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00562272
+0.17%
+0.10%
+41.01%
$ 3.82M
$ 1.20K
14
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 141.5
-0.01%
+0.02%
+0.96%
$ 3.40M
$ 881.23K
15
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
16
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.33
0.00%
+0.13%
+24.88%
$ 793.25K
$ 5.35K
17
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,370.81
0.00%
--
-1.18%
$ 610.94K
$ 14.04
18
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
19
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
20
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
+0.01%
$ 76.16K
$ 9.96
21
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.42
+0.05%
+1.03%
+0.96%
--
$ 12.21K
22
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 5.19
0.00%
+0.55%
-10.07%
--
$ 536.01
23
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.556
-0.04%
+1.28%
+2.89%
--
$ 7.65K
24
SILVER
SILVER
KAG
$ 46.29
+0.33%
-5.03%
-4.52%
--
$ 2.43K
25
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 141.48
-0.08%
+0.79%
+1.01%
--
$ 2.79K

الأسئلة الشائعة

ما هي السلع الرمزية في سوق العملات الرقمية؟
السلع المُرمَّزة هي أصول رقمية على سلسلة بلوك تشين تمثل ملكية مباشرة أو تعرضًا سعريًا لموارد مادية حقيقية مثل الذهب أو الفضة أو النفط أو المنتجات الزراعية.
كيف تختلف السلع الرمزية عن صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية للسلع؟
على عكس صناديق المؤشرات المتداولة للسلع التقليدية التي تقتصر على ساعات التداول في البورصة، فإن السلع الرمزية توفر سيولة عالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسوية فورية، وهي قابلة للبرمجة بالكامل داخل النظام المالي اللامركزي.
هل يمكن للمستثمرين استرداد العملات الرقمية المشفرة للسلع المرمزة فعليًا؟
في كثير من الحالات، نعم. تسمح مشاريع السلع الرمزية عالية الجودة لحاملي التوكنات باسترداد أصولهم الرقمية مقابل السلعة المادية الأساسية، شريطة أن تستوفي متطلبات التدقيق واللوجستيات المحددة التي وضعتها الجهة المُصدرة.
ما هي فوائد استخدام تقنية سلسلة الكتل لتداول السلع المادية؟
تلغي تقنية البلوك تشين الحاجة إلى وسطاء مكلفين، وتقلل إلى حد كبير من حاجز الدخول من خلال الملكية الجزئية، وتوفر دفتر أستاذ شفاف وغير قابل للتغيير لتدقيق احتياطيات السلع.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع السلع المُرمّزة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.