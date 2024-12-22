سعر Coinye West (COINYE)
سعر Coinye West (COINYE) المباشر لليوم هو USD 0.00285686. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.51M. يتم تحديث سعر COINYE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinye West الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.43K
- تغيير سعر Coinye West خلال اليوم هو -8.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 879.55M
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خلال اليوم، كان سعر Coinye West مقابل USD هو $ -0.00026304867149128 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinye West مقابل USD هو $ -0.0011736937 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinye West مقابل USD هو $ +0.0000803880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinye West مقابل USD هو $ +0.0019448316756323158 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00026304867149128
|-8.43%
|30 يوم
|$ -0.0011736937
|-41.08%
|60 يوم
|$ +0.0000803880
|+2.81%
|90 يوم
|$ +0.0019448316756323158
|+213.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinye West: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-8.43%
-42.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.
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