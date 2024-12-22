احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COINYE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COINYE.

سعر Coinye West (COINYE) المباشر لليوم هو USD 0.00285686 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.51M . يتم تحديث سعر COINYE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinye West الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.43K - تغيير سعر Coinye West خلال اليوم هو -8.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 879.55M

أداء سعر Coinye West (COINYE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinye West مقابل USD هو $ -0.00026304867149128 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinye West مقابل USD هو $ -0.0011736937 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinye West مقابل USD هو $ +0.0000803880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinye West مقابل USD هو $ +0.0019448316756323158 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026304867149128 -8.43% 30 يوم $ -0.0011736937 -41.08% 60 يوم $ +0.0000803880 +2.81% 90 يوم $ +0.0019448316756323158 +213.24%

تحليل سعر Coinye West (COINYE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinye West: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00281833$ 0.00281833 $ 0.00281833 24 ساعة مرتفع $ 0.00326182$ 0.00326182 $ 0.00326182 عالية طوال الوقت $ 0.04538102$ 0.04538102 $ 0.04538102 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -8.43% تغير السعر (7 أيام) -42.67%

معلومات سوق Coinye West (COINYE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: