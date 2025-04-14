سعر Coinshift USDC (CSUSDC)
سعر Coinshift USDC (CSUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.98M. يتم تحديث سعر CSUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinshift USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Coinshift USDC خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.91M
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خلال اليوم، كان سعر Coinshift USDC مقابل USD هو $ +0.00013884 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinshift USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinshift USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinshift USDC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013884
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinshift USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.01%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.
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