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سعر Coinshift USDC (CSUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.017 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.98M . يتم تحديث سعر CSUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinshift USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Coinshift USDC خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.91M

أداء سعر Coinshift USDC (CSUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinshift USDC مقابل USD هو $ +0.00013884 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinshift USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinshift USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinshift USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013884 +0.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coinshift USDC (CSUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinshift USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24 ساعة مرتفع $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 عالية طوال الوقت $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Coinshift USDC (CSUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: