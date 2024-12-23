سعر Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)
سعر Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) المباشر لليوم هو USD 95,199. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00B. يتم تحديث سعر CBBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinbase Wrapped BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.01M
- تغيير سعر Coinbase Wrapped BTC خلال اليوم هو -2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.95K
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خلال اليوم، كان سعر Coinbase Wrapped BTC مقابل USD هو $ -1,950.48657984483 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped BTC مقابل USD هو $ -3,847.8198213000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped BTC مقابل USD هو $ +41,170.7972091000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped BTC مقابل USD هو $ +31,881.54639387378 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,950.48657984483
|-2.00%
|30 يوم
|$ -3,847.8198213000
|-4.04%
|60 يوم
|$ +41,170.7972091000
|+43.25%
|90 يوم
|$ +31,881.54639387378
|+50.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Wrapped BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-2.00%
-7.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
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