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سعر Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) المباشر لليوم هو USD 95,199 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00B . يتم تحديث سعر CBBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinbase Wrapped BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.01M - تغيير سعر Coinbase Wrapped BTC خلال اليوم هو -2.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.95K

أداء سعر Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinbase Wrapped BTC مقابل USD هو $ -1,950.48657984483 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped BTC مقابل USD هو $ -3,847.8198213000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped BTC مقابل USD هو $ +41,170.7972091000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped BTC مقابل USD هو $ +31,881.54639387378 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,950.48657984483 -2.00% 30 يوم $ -3,847.8198213000 -4.04% 60 يوم $ +41,170.7972091000 +43.25% 90 يوم $ +31,881.54639387378 +50.35%

تحليل سعر Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Wrapped BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 94,416$ 94,416 $ 94,416 24 ساعة مرتفع $ 97,325$ 97,325 $ 97,325 عالية طوال الوقت $ 108,259$ 108,259 $ 108,259 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -2.00% تغير السعر (7 أيام) -7.67%

معلومات سوق Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: