سعر Chuck (CHUCK)
سعر Chuck (CHUCK) المباشر لليوم هو USD 0.00150685. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M. يتم تحديث سعر CHUCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chuck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.63K
- تغيير سعر Chuck خلال اليوم هو -3.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 884.32M
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خلال اليوم، كان سعر Chuck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chuck مقابل USD هو $ -0.0007181226 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chuck مقابل USD هو $ -0.0003011792 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chuck مقابل USD هو $ -0.0004827941811906207 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.94%
|30 يوم
|$ -0.0007181226
|-47.65%
|60 يوم
|$ -0.0003011792
|-19.98%
|90 يوم
|$ -0.0004827941811906207
|-24.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chuck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-3.94%
-25.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws.
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