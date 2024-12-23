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سعر Chuck (CHUCK) المباشر لليوم هو USD 0.00150685 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M . يتم تحديث سعر CHUCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chuck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.63K - تغيير سعر Chuck خلال اليوم هو -3.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 884.32M

أداء سعر Chuck (CHUCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chuck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chuck مقابل USD هو $ -0.0007181226 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chuck مقابل USD هو $ -0.0003011792 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chuck مقابل USD هو $ -0.0004827941811906207 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.94% 30 يوم $ -0.0007181226 -47.65% 60 يوم $ -0.0003011792 -19.98% 90 يوم $ -0.0004827941811906207 -24.26%

تحليل سعر Chuck (CHUCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chuck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0015064$ 0.0015064 $ 0.0015064 24 ساعة مرتفع $ 0.00157551$ 0.00157551 $ 0.00157551 عالية طوال الوقت $ 0.03322613$ 0.03322613 $ 0.03322613 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -3.94% تغير السعر (7 أيام) -25.55%

معلومات سوق Chuck (CHUCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: