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سعر Chuan Pu (CHUANPU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 178.91K . يتم تحديث سعر CHUANPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chuan Pu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.46K - تغيير سعر Chuan Pu خلال اليوم هو -11.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 980.00M

أداء سعر Chuan Pu (CHUANPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chuan Pu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chuan Pu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chuan Pu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chuan Pu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.87% 30 يوم $ 0 +56.59% 60 يوم $ 0 +47.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chuan Pu (CHUANPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chuan Pu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01890464$ 0.01890464 $ 0.01890464 تغير السعر (1 ساعة) -4.71% تغير السعر (1يوم) -11.87% تغير السعر (7 أيام) +106.53%

معلومات سوق Chuan Pu (CHUANPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: