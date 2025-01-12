سعر Chuan Pu (CHUANPU)
سعر Chuan Pu (CHUANPU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 178.91K. يتم تحديث سعر CHUANPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chuan Pu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.46K
- تغيير سعر Chuan Pu خلال اليوم هو -11.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 980.00M
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خلال اليوم، كان سعر Chuan Pu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chuan Pu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chuan Pu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chuan Pu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.87%
|30 يوم
|$ 0
|+56.59%
|60 يوم
|$ 0
|+47.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chuan Pu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.71%
-11.87%
+106.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again!
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