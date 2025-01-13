احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHOW.

سعر CHOW CHOW (CHOW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CHOW CHOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.37 - تغيير سعر CHOW CHOW خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CHOW CHOW (CHOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CHOW CHOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CHOW CHOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CHOW CHOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CHOW CHOW مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.08% 30 يوم $ 0 -24.66% 60 يوم $ 0 -19.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CHOW CHOW (CHOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CHOW CHOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -11.05%

معلومات سوق CHOW CHOW (CHOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: