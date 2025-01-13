سعر CHOW CHOW (CHOW)
سعر CHOW CHOW (CHOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHOW CHOW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.37
- تغيير سعر CHOW CHOW خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHOW.
خلال اليوم، كان سعر CHOW CHOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHOW CHOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHOW CHOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHOW CHOW مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.08%
|30 يوم
|$ 0
|-24.66%
|60 يوم
|$ 0
|-19.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHOW CHOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-0.08%
-11.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CHOW is a community-centered cryptocurrency project that embodies the essence of the Chow Chow dog breed, a symbol of strength, loyalty, and unity. Inspired by these virtues, the project is designed to reconquer the decentralization and freedom that have been compromised in the crypto market. Built on the Ethereum blockchain, $CHOW aims to leverage the power of community participation to drive its mission. Every holder of $CHOW, referred to as a member of the #CHOWARMY, is integral to the project's success. It's a system that transcends token ownership and encourages active contribution through content creation, community interaction, and promotion. At the heart of this endeavor is King Chow Zhou, the visionary leading the community towards the true spirit of cryptocurrency. However, he is not a figure standing above but among the community, committed to dedicating his time and energy to the growth and success of $CHOW. $CHOW looks forward to further developing its platform, expanding its community, and introducing more collaborations, all while preserving its core values of freedom, equality, and unity. The project also advocates for the sharing of knowledge and support among its community members, thereby facilitating an environment conducive to progress and innovation. The $CHOW token represents much more than a digital asset; it is a testament to participation in a community striving for market decentralization and the universal accessibility of cryptocurrency. Token holders can engage in a range of activities, promote $CHOW, forge connections, and potentially partner with influencers and exchanges. The ultimate goal of $CHOW is not only to succeed as a cryptocurrency but also to spark a movement that embodies the resilient spirit of the Chow Chow.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHOW إلى AUD
A$--
|1 CHOW إلى GBP
￡--
|1 CHOW إلى EUR
€--
|1 CHOW إلى USD
$--
|1 CHOW إلى MYR
RM--
|1 CHOW إلى TRY
₺--
|1 CHOW إلى JPY
¥--
|1 CHOW إلى RUB
₽--
|1 CHOW إلى INR
₹--
|1 CHOW إلى IDR
Rp--
|1 CHOW إلى PHP
₱--
|1 CHOW إلى EGP
￡E.--
|1 CHOW إلى BRL
R$--
|1 CHOW إلى CAD
C$--
|1 CHOW إلى BDT
৳--
|1 CHOW إلى NGN
₦--
|1 CHOW إلى UAH
₴--
|1 CHOW إلى VES
Bs--
|1 CHOW إلى PKR
Rs--
|1 CHOW إلى KZT
₸--
|1 CHOW إلى THB
฿--
|1 CHOW إلى TWD
NT$--
|1 CHOW إلى CHF
Fr--
|1 CHOW إلى HKD
HK$--
|1 CHOW إلى MAD
.د.م--