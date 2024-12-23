سعر Chiba Wan (CHIB)
سعر Chiba Wan (CHIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.42K. يتم تحديث سعر CHIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chiba Wan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.07K
- تغيير سعر Chiba Wan خلال اليوم هو -14.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00B
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خلال اليوم، كان سعر Chiba Wan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chiba Wan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chiba Wan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chiba Wan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.77%
|30 يوم
|$ 0
|-25.33%
|60 يوم
|$ 0
|-29.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chiba Wan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.62%
-14.77%
-18.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.
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