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سعر Chiba Wan (CHIB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.42K . يتم تحديث سعر CHIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chiba Wan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.07K - تغيير سعر Chiba Wan خلال اليوم هو -14.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00B

أداء سعر Chiba Wan (CHIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chiba Wan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chiba Wan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chiba Wan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chiba Wan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.77% 30 يوم $ 0 -25.33% 60 يوم $ 0 -29.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chiba Wan (CHIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chiba Wan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -8.62% تغير السعر (1يوم) -14.77% تغير السعر (7 أيام) -18.37%

معلومات سوق Chiba Wan (CHIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: