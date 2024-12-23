سعر Chain Games (CHAIN)
سعر Chain Games (CHAIN) المباشر لليوم هو USD 0.02221762. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.44M. يتم تحديث سعر CHAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chain Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.71K
- تغيير سعر Chain Games خلال اليوم هو +8.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 379.87M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHAIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHAIN.
خلال اليوم، كان سعر Chain Games مقابل USD هو $ +0.00180252 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain Games مقابل USD هو $ +0.0133366440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain Games مقابل USD هو $ +0.0070409881 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain Games مقابل USD هو $ +0.00535015987861898 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00180252
|+8.83%
|30 يوم
|$ +0.0133366440
|+60.03%
|60 يوم
|$ +0.0070409881
|+31.69%
|90 يوم
|$ +0.00535015987861898
|+31.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+12.78%
+8.83%
-11.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHAIN إلى AUD
A$0.0353260158
|1 CHAIN إلى GBP
￡0.0175519198
|1 CHAIN إلى EUR
€0.021106739
|1 CHAIN إلى USD
$0.02221762
|1 CHAIN إلى MYR
RM0.09997929
|1 CHAIN إلى TRY
₺0.7816158716
|1 CHAIN إلى JPY
¥3.4757244728
|1 CHAIN إلى RUB
₽2.282860455
|1 CHAIN إلى INR
₹1.8871646428
|1 CHAIN إلى IDR
Rp358.3486595086
|1 CHAIN إلى PHP
₱1.3072847608
|1 CHAIN إلى EGP
￡E.1.1299881532
|1 CHAIN إلى BRL
R$0.1350831296
|1 CHAIN إلى CAD
C$0.0317711966
|1 CHAIN إلى BDT
৳2.6441189562
|1 CHAIN إلى NGN
₦34.3924314076
|1 CHAIN إلى UAH
₴0.9280299874
|1 CHAIN إلى VES
Bs1.13309862
|1 CHAIN إلى PKR
Rs6.1593907926
|1 CHAIN إلى KZT
₸11.6200374362
|1 CHAIN إلى THB
฿0.7593982516
|1 CHAIN إلى TWD
NT$0.7249609406
|1 CHAIN إلى CHF
Fr0.0197736818
|1 CHAIN إلى HKD
HK$0.1726309074
|1 CHAIN إلى MAD
.د.م0.2226205524