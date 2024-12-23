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سعر Chain Games (CHAIN) المباشر لليوم هو USD 0.02221762 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.44M . يتم تحديث سعر CHAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chain Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.71K - تغيير سعر Chain Games خلال اليوم هو +8.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 379.87M

أداء سعر Chain Games (CHAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chain Games مقابل USD هو $ +0.00180252 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain Games مقابل USD هو $ +0.0133366440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain Games مقابل USD هو $ +0.0070409881 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain Games مقابل USD هو $ +0.00535015987861898 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00180252 +8.83% 30 يوم $ +0.0133366440 +60.03% 60 يوم $ +0.0070409881 +31.69% 90 يوم $ +0.00535015987861898 +31.72%

تحليل سعر Chain Games (CHAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01932347$ 0.01932347 $ 0.01932347 24 ساعة مرتفع $ 0.02349694$ 0.02349694 $ 0.02349694 عالية طوال الوقت $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 تغير السعر (1 ساعة) +12.78% تغير السعر (1يوم) +8.83% تغير السعر (7 أيام) -11.87%

معلومات سوق Chain Games (CHAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: