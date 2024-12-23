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سعر Centience (CENTS) المباشر لليوم هو USD 0.00719838 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.15M . يتم تحديث سعر CENTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Centience الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.08M - تغيير سعر Centience خلال اليوم هو +73.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Centience (CENTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Centience مقابل USD هو $ +0.00304958 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Centience مقابل USD هو $ -0.0041452447 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Centience مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Centience مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00304958 +73.50% 30 يوم $ -0.0041452447 -57.58% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Centience (CENTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Centience: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00401407$ 0.00401407 $ 0.00401407 24 ساعة مرتفع $ 0.00758035$ 0.00758035 $ 0.00758035 عالية طوال الوقت $ 0.03824067$ 0.03824067 $ 0.03824067 تغير السعر (1 ساعة) +2.85% تغير السعر (1يوم) +73.50% تغير السعر (7 أيام) +40.80%

معلومات سوق Centience (CENTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: