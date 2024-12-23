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سعر Catalorian (CATALORIAN) المباشر لليوم هو USD 0.00470075 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.69M . يتم تحديث سعر CATALORIAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Catalorian الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 560.46K - تغيير سعر Catalorian خلال اليوم هو -7.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Catalorian (CATALORIAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Catalorian مقابل USD هو $ -0.000364834062660122 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Catalorian مقابل USD هو $ -0.0026198262 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Catalorian مقابل USD هو $ +0.0020717521 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Catalorian مقابل USD هو $ -0.001230295291173715 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000364834062660122 -7.20% 30 يوم $ -0.0026198262 -55.73% 60 يوم $ +0.0020717521 +44.07% 90 يوم $ -0.001230295291173715 -20.74%

تحليل سعر Catalorian (CATALORIAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Catalorian: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00460901$ 0.00460901 $ 0.00460901 24 ساعة مرتفع $ 0.00516613$ 0.00516613 $ 0.00516613 عالية طوال الوقت $ 0.02099501$ 0.02099501 $ 0.02099501 تغير السعر (1 ساعة) -1.53% تغير السعر (1يوم) -7.20% تغير السعر (7 أيام) -33.32%

معلومات سوق Catalorian (CATALORIAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: