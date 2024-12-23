سعر Catalorian (CATALORIAN)
سعر Catalorian (CATALORIAN) المباشر لليوم هو USD 0.00470075. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.69M. يتم تحديث سعر CATALORIAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catalorian الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 560.46K
- تغيير سعر Catalorian خلال اليوم هو -7.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Catalorian مقابل USD هو $ -0.000364834062660122 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catalorian مقابل USD هو $ -0.0026198262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catalorian مقابل USD هو $ +0.0020717521 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catalorian مقابل USD هو $ -0.001230295291173715 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000364834062660122
|-7.20%
|30 يوم
|$ -0.0026198262
|-55.73%
|60 يوم
|$ +0.0020717521
|+44.07%
|90 يوم
|$ -0.001230295291173715
|-20.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catalorian: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.53%
-7.20%
-33.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond!
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