سعر Candles (SN31)
سعر Candles (SN31) المباشر لليوم هو USD 1.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M. يتم تحديث سعر SN31 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Candles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Candles خلال اليوم هو -5.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Candles مقابل USD هو $ -0.068792401778962 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Candles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Candles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Candles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.068792401778962
|-5.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Candles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-5.20%
-15.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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