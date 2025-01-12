احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CALI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CALI.

سعر CaliCoin (CALI) المباشر لليوم هو USD 0.00279775 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.93K . يتم تحديث سعر CALI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CaliCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.00 - تغيير سعر CaliCoin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.00M

أداء سعر CaliCoin (CALI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CaliCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CaliCoin مقابل USD هو $ +0.0000050331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CaliCoin مقابل USD هو $ -0.0008828495 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CaliCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000050331 +0.18% 60 يوم $ -0.0008828495 -31.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CaliCoin (CALI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CaliCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03934282$ 0.03934282 $ 0.03934282 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق CaliCoin (CALI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: