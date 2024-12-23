سعر Bybit Staked SOL (BBSOL)
سعر Bybit Staked SOL (BBSOL) المباشر لليوم هو USD 190.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.76M. يتم تحديث سعر BBSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bybit Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54M
- تغيير سعر Bybit Staked SOL خلال اليوم هو +0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 754.03K
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خلال اليوم، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +1.47 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ -53.5489010620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +13.3005941280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +44.04914464570152 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.47
|+0.78%
|30 يوم
|$ -53.5489010620
|-28.08%
|60 يوم
|$ +13.3005941280
|+6.98%
|90 يوم
|$ +44.04914464570152
|+30.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bybit Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.78%
+0.78%
-17.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.
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|1 BBSOL إلى AUD
A$303.1494
|1 BBSOL إلى GBP
￡150.6214
|1 BBSOL إلى EUR
€181.127
|1 BBSOL إلى USD
$190.66
|1 BBSOL إلى MYR
RM857.97
|1 BBSOL إلى TRY
₺6,707.4188
|1 BBSOL إلى JPY
¥29,807.7844
|1 BBSOL إلى RUB
₽19,594.1282
|1 BBSOL إلى INR
₹16,194.6604
|1 BBSOL إلى IDR
Rp3,075,160.8598
|1 BBSOL إلى PHP
₱11,216.5278
|1 BBSOL إلى EGP
￡E.9,698.8742
|1 BBSOL إلى BRL
R$1,159.2128
|1 BBSOL إلى CAD
C$272.6438
|1 BBSOL إلى BDT
৳22,690.4466
|1 BBSOL إلى NGN
₦294,682.1894
|1 BBSOL إلى UAH
₴7,963.8682
|1 BBSOL إلى VES
Bs9,723.66
|1 BBSOL إلى PKR
Rs52,856.6718
|1 BBSOL إلى KZT
₸99,717.0866
|1 BBSOL إلى THB
฿6,516.7588
|1 BBSOL إلى TWD
NT$6,221.2358
|1 BBSOL إلى CHF
Fr169.6874
|1 BBSOL إلى HKD
HK$1,481.4282
|1 BBSOL إلى MAD
.د.م1,910.4132