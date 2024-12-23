شعار Bybit Staked SOL

سعر Bybit Staked SOL (BBSOL)

USD

مخطط سعر Bybit Staked SOL (BBSOL) المباشر

$190.58
$190.58$190.58
+0.70%(1D)

سعر Bybit Staked SOL (BBSOL) لليوم

سعر Bybit Staked SOL (BBSOL) المباشر لليوم هو USD 190.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.76M. يتم تحديث سعر BBSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bybit Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54M
- تغيير سعر Bybit Staked SOL خلال اليوم هو +0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 754.03K

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أداء سعر Bybit Staked SOL (BBSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +1.47 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ -53.5489010620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +13.3005941280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +44.04914464570152 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.47+0.78%
30 يوم$ -53.5489010620-28.08%
60 يوم$ +13.3005941280+6.98%
90 يوم$ +44.04914464570152+30.04%

تحليل سعر Bybit Staked SOL (BBSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bybit Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 185.29
$ 185.29$ 185.29

$ 196.1
$ 196.1$ 196.1

$ 274.23
$ 274.23$ 274.23

+1.78%

+0.78%

-17.17%

معلومات سوق Bybit Staked SOL (BBSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 143.76M
$ 143.76M$ 143.76M

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

754.03K
754.03K 754.03K

ما هو Bybit Staked SOL ( BBSOL )

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

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المصدر Bybit Staked SOL (BBSOL)

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