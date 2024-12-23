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سعر Bybit Staked SOL (BBSOL) المباشر لليوم هو USD 190.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.76M . يتم تحديث سعر BBSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bybit Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54M - تغيير سعر Bybit Staked SOL خلال اليوم هو +0.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 754.03K

أداء سعر Bybit Staked SOL (BBSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +1.47 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ -53.5489010620 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +13.3005941280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bybit Staked SOL مقابل USD هو $ +44.04914464570152 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.47 +0.78% 30 يوم $ -53.5489010620 -28.08% 60 يوم $ +13.3005941280 +6.98% 90 يوم $ +44.04914464570152 +30.04%

تحليل سعر Bybit Staked SOL (BBSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bybit Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 185.29$ 185.29 $ 185.29 24 ساعة مرتفع $ 196.1$ 196.1 $ 196.1 عالية طوال الوقت $ 274.23$ 274.23 $ 274.23 تغير السعر (1 ساعة) +1.78% تغير السعر (1يوم) +0.78% تغير السعر (7 أيام) -17.17%

معلومات سوق Bybit Staked SOL (BBSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: