معلومات سعر Bunana (BUNANA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00251634 $ 0.00251634 $ 0.00251634 24 ساعة منخفض $ 0.0026659 $ 0.0026659 $ 0.0026659 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00251634$ 0.00251634 $ 0.00251634 24 ساعة مرتفع $ 0.0026659$ 0.0026659 $ 0.0026659 عالية طوال الوقت $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 أدنى سعر $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +3.99% تغير السعر (7 أيام) +29.16% تغير السعر (7 أيام) +29.16%

سعر Bunana (BUNANA) في الوقت الحقيقي هو $0.00262761. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BUNANA بين أدنى سعر $ 0.00251634 وأعلى سعر $ 0.0026659، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBUNANA على الإطلاق هو $ 0.00595379، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00114749.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BUNANA +0.08% على مدار الساعة الماضية، +3.99% على مدار 24 ساعة، و +29.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bunana (BUNANA)

القيمة السوقية $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bunana هي $ 2.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUNANA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.63M.