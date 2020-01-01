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أعلى النظام البيئي MemeCore التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي MemeCore. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.1704
+1.02%
+0.19%
+4.74%
$ 1.50B
$ 68.87K
2
Newton
Newton
AB
$ 0.000964
-0.31%
+0.73%
+1.58%
$ 95.07M
$ 10.16M
3
Memetern
Memetern
MXT
$ 0.00764799
0.00%
--
0.00%
$ 7.65M
$ 27.68
4
Bunana
Bunana
BUNANA
$ 7.052E-5
0.00%
+2.70%
0.00%
$ 70.52K
--
5
Popi
Popi
POPI
$ 5.009E-5
0.00%
-10.20%
0.00%
$ 50.09K
--
6
Buburry
Buburry
BUBURRY
$ 4.208E-5
0.00%
+104.20%
0.00%
$ 42.08K
--
7
NinjaMEMEX
NinjaMEMEX
NINJA
$ 1.838E-5
0.00%
-5.70%
0.00%
$ 18.38K
--
8
Bubu
Bubu
BUBU
$ 1.788E-5
0.00%
+56.40%
0.00%
$ 17.88K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي MemeCore ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي MemeCore تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 8 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.61B.
ما هو التوكن النظام البيئي MemeCore الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي MemeCore التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر BUBURRY أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 104.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي MemeCore الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 8 النظام البيئي MemeCore التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي MemeCore الشائعة M, AB, MXT. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي MemeCore ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي MemeCore حوالي $1.61B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي MemeCore ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.