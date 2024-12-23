سعر BTSE Token (BTSE)
سعر BTSE Token (BTSE) المباشر لليوم هو USD 0.909226. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.36M. يتم تحديث سعر BTSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BTSE Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 484.47K
- تغيير سعر BTSE Token خلال اليوم هو -1.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 162.06M
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خلال اليوم، كان سعر BTSE Token مقابل USD هو $ -0.0162955223151851 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BTSE Token مقابل USD هو $ +0.5095465255 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BTSE Token مقابل USD هو $ +0.8090340227 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BTSE Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0162955223151851
|-1.76%
|30 يوم
|$ +0.5095465255
|+56.04%
|60 يوم
|$ +0.8090340227
|+88.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BTSE Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.29%
-1.76%
+19.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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