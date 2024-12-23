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سعر BTSE Token (BTSE) المباشر لليوم هو USD 0.909226 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.36M . يتم تحديث سعر BTSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BTSE Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 484.47K - تغيير سعر BTSE Token خلال اليوم هو -1.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 162.06M

أداء سعر BTSE Token (BTSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BTSE Token مقابل USD هو $ -0.0162955223151851 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BTSE Token مقابل USD هو $ +0.5095465255 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BTSE Token مقابل USD هو $ +0.8090340227 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BTSE Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0162955223151851 -1.76% 30 يوم $ +0.5095465255 +56.04% 60 يوم $ +0.8090340227 +88.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BTSE Token (BTSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BTSE Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.822475$ 0.822475 $ 0.822475 24 ساعة مرتفع $ 0.940165$ 0.940165 $ 0.940165 عالية طوال الوقت $ 9.21$ 9.21 $ 9.21 تغير السعر (1 ساعة) +1.29% تغير السعر (1يوم) -1.76% تغير السعر (7 أيام) +19.38%

معلومات سوق BTSE Token (BTSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: