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سعر BROT (BROT) المباشر لليوم هو USD 0.00121274 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M . يتم تحديث سعر BROT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BROT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.16K - تغيير سعر BROT خلال اليوم هو -16.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر BROT (BROT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BROT مقابل USD هو $ -0.000242365666630079 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BROT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BROT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BROT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000242365666630079 -16.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BROT (BROT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BROT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00115769$ 0.00115769 $ 0.00115769 24 ساعة مرتفع $ 0.00152023$ 0.00152023 $ 0.00152023 عالية طوال الوقت $ 0.00667046$ 0.00667046 $ 0.00667046 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) -16.65% تغير السعر (7 أيام) -80.26%

معلومات سوق BROT (BROT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: