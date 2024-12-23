سعر BROT (BROT)
سعر BROT (BROT) المباشر لليوم هو USD 0.00121274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M. يتم تحديث سعر BROT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BROT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.16K
- تغيير سعر BROT خلال اليوم هو -16.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر BROT مقابل USD هو $ -0.000242365666630079 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BROT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BROT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BROT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000242365666630079
|-16.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BROT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
-16.65%
-80.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.
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