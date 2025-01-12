سعر Bridged WETH (WETH)
سعر Bridged WETH (WETH) المباشر لليوم هو USD 3,248.75. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bridged WETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.17M
- تغيير سعر Bridged WETH خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bridged WETH مقابل USD هو $ -18.884175935475 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged WETH مقابل USD هو $ -537.5560431250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged WETH مقابل USD هو $ +77.2708690000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged WETH مقابل USD هو $ +708.476775562644 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -18.884175935475
|-0.57%
|30 يوم
|$ -537.5560431250
|-16.54%
|60 يوم
|$ +77.2708690000
|+2.38%
|90 يوم
|$ +708.476775562644
|+27.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-0.57%
-10.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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