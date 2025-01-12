احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WETH.

سعر Bridged WETH (WETH) المباشر لليوم هو USD 3,248.75 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bridged WETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.17M - تغيير سعر Bridged WETH خلال اليوم هو -0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bridged WETH (WETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bridged WETH مقابل USD هو $ -18.884175935475 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bridged WETH مقابل USD هو $ -537.5560431250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bridged WETH مقابل USD هو $ +77.2708690000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bridged WETH مقابل USD هو $ +708.476775562644 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -18.884175935475 -0.57% 30 يوم $ -537.5560431250 -16.54% 60 يوم $ +77.2708690000 +2.38% 90 يوم $ +708.476775562644 +27.89%

تحليل سعر Bridged WETH (WETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bridged WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,228.68$ 3,228.68 $ 3,228.68 24 ساعة مرتفع $ 3,315.86$ 3,315.86 $ 3,315.86 عالية طوال الوقت $ 4,087.83$ 4,087.83 $ 4,087.83 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -0.57% تغير السعر (7 أيام) -10.10%

معلومات سوق Bridged WETH (WETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: