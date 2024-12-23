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سعر Brian (BRIAN) المباشر لليوم هو USD 0.0030695 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M . يتم تحديث سعر BRIAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brian الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.21K - تغيير سعر Brian خلال اليوم هو -4.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 972.03M

أداء سعر Brian (BRIAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brian مقابل USD هو $ -0.000148265312829851 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brian مقابل USD هو $ +0.0153990774 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brian مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brian مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000148265312829851 -4.60% 30 يوم $ +0.0153990774 +501.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brian (BRIAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brian: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00286583$ 0.00286583 $ 0.00286583 24 ساعة مرتفع $ 0.00322482$ 0.00322482 $ 0.00322482 عالية طوال الوقت $ 0.00823332$ 0.00823332 $ 0.00823332 تغير السعر (1 ساعة) -1.13% تغير السعر (1يوم) -4.60% تغير السعر (7 أيام) -36.15%

معلومات سوق Brian (BRIAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: