سعر brainrot (ROT)
سعر brainrot (ROT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 540.84K. يتم تحديث سعر ROT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق brainrot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.64K
- تغيير سعر brainrot خلال اليوم هو -3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.37M
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خلال اليوم، كان سعر brainrot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر brainrot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر brainrot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر brainrot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.29%
|30 يوم
|$ 0
|-76.31%
|60 يوم
|$ 0
|-89.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر brainrot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.30%
-3.29%
-67.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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