سعر Bowser (BOWSER)
سعر Bowser (BOWSER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 322.81K. يتم تحديث سعر BOWSER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bowser الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 289.97
- تغيير سعر Bowser خلال اليوم هو -3.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Bowser مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bowser مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bowser مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bowser مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.28%
|30 يوم
|$ 0
|-74.03%
|60 يوم
|$ 0
|-57.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bowser: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-3.28%
-22.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bowser ($BOWSER) is the latest memecoin sensation, blending fun and utility with a tribute to OpenAI’s digital mascot. Launched on the Worldcoin blockchain, $BOWSER offers a tax-free trading experience, making it attractive to both casual traders and serious investors. The liquidity is fully burned, ensuring a secure and stable foundation, while the contract has been renounced, providing complete decentralization and transparency for the community. Built to embody the spirit of the meme economy, $BOWSER aims to be more than just a playful token—it's a symbol of trust and simplicity in a fast-paced market. With no taxes on transactions, users can trade freely without hidden fees, making it accessible and fun for everyone. The burned liquidity prevents manipulations, and the renounced contract means the project belongs entirely to the community. By launching on the Worldcoin chain, $BOWSER leverages the network’s efficiency and scalability, paving the way for rapid growth and adoption. Whether you’re a meme token enthusiast or a first-time crypto explorer, $BOWSER offers a unique opportunity to join a vibrant community rallying behind OpenAI’s iconic canine mascot
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