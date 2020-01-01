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أعلى النظام البيئي لسلسلة العالم التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لسلسلة العالم. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,394.57
+0.28%
+1.85%
+1.53%
$ 7.50B
$ 1.32
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.477
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
4
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3536
-0.28%
-1.96%
+5.38%
$ 1.21B
$ 1.73M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 472.87M
$ 28.82M
6
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.62M
--
7
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
-0.09%
$ 5.85M
$ 12.78
8
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.194199
0.00%
+0.01%
+0.73%
$ 1.59M
$ 387.35
9
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 1.09M
$ 35.79K
10
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.645E-5
0.00%
-0.30%
+1.46%
$ 1.05M
--
11
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 352.57K
$ 1.55K
12
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.02981766
0.00%
-0.09%
-10.63%
$ 286.64K
$ 35.35
13
DNA Token
DNA Token
DNA
$ 2.95317E-7
-0.18%
+1.10%
+0.53%
$ 109.61K
--
14
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031533
+0.08%
-0.01%
-0.89%
$ 87.31K
$ 578.75
15
Bowser
Bowser
BOWSER
$ 1.79044E-7
+0.42%
+1.50%
-1.07%
$ 75.32K
--
16
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00110779
-0.37%
-0.00%
+0.48%
$ 70.85K
$ 512.92
17
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.058299
0.00%
+0.01%
+0.82%
$ 56.48K
$ 90.93
18
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.300534
0.00%
-0.00%
-2.02%
$ 39.96K
$ 363.05

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة العالم ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لسلسلة العالم تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 18 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $90.38B.
ما هو التوكن النظام البيئي لسلسلة العالم الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لسلسلة العالم التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WBTC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة العالم الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 18 النظام البيئي لسلسلة العالم التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة العالم الشائعة USDC, WBTC, LINK. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لسلسلة العالم ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة العالم حوالي $90.38B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لسلسلة العالم ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.