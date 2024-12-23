سعر BOSSU (BOSSU)
سعر BOSSU (BOSSU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 567.24K. يتم تحديث سعر BOSSU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOSSU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.51K
- تغيير سعر BOSSU خلال اليوم هو -8.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر BOSSU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOSSU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOSSU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOSSU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOSSU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.86%
-8.87%
-56.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising.
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