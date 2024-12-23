احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOP.

سعر Bop Cat (BOP) المباشر لليوم هو USD 0.00146735 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M . يتم تحديث سعر BOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bop Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.18K - تغيير سعر Bop Cat خلال اليوم هو -4.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.77M

أداء سعر Bop Cat (BOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bop Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bop Cat مقابل USD هو $ -0.0013768903 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bop Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bop Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.72% 30 يوم $ -0.0013768903 -93.83% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bop Cat (BOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bop Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0014616$ 0.0014616 $ 0.0014616 24 ساعة مرتفع $ 0.00192997$ 0.00192997 $ 0.00192997 عالية طوال الوقت $ 0.04155681$ 0.04155681 $ 0.04155681 تغير السعر (1 ساعة) -1.78% تغير السعر (1يوم) -4.72% تغير السعر (7 أيام) -49.56%

معلومات سوق Bop Cat (BOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: